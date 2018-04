Paraguaia é presa com cápsulas de cocaína no estômago em Viracopos

SÃO PAULO - Uma mulher de nacionalidade paraguaia foi presa com 100 cápsulas de cocaína no estômago nesta sexta-feira, 13, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo.

A passageira, de 29 anos, iria embarcar para Madri, na Espanha. Policiais federais desconfiaram dela no momento em que ela fazia o "check in". Ao ser abordada, a mulher apresentou respostas contraditórias e a equipe decidiu vistoriar a bagagem dela. Nada foi encontrado nas malas e a passageira, que se declarou costureira, foi submetida a exame de raio x, comprovando a existência em seu estômago de 100 cápsulas com cocaína.

Até o momento, foram expelidas 83 cápsulas. No total, ela deve ter engolido 1,17 kg da substância. A mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico internacional de entorpecentes.

Outras prisões. Neste mês também foi preso em Viracopos um búlgaro que tentou embarcar para Sevilha, na Espanha, com 1,46 kg de cocaína ocultas em peças de madeira dentro da mala, no dia 5. No dia 10, um tunisiano que viajaria para Casablanca, no Marrocos, foi flagrado com 0,22 kg de cocaína distribuídos em quatro invólucros que estavam no bolso do seu casaco.