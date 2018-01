Parado em blitz, homem paga fiança, sai e morre A Polícia Civil abriu inquérito para apurar a morte do eletricista Lucas Apolinário Faria, de 31 anos, sexta-feira em Restinga (SP). Ele estava alcoolizado e foi parado em blitz da lei seca. Pagou R$ 800 de fiança e foi liberado. Uma amiga de Faria, que também havia bebido, assumiu o volante. Ela disse que na delegacia ninguém pediu que fizesse teste do bafômetro. A Polícia Militar nega. Ao deixar o carro por alguns momentos, Faria pegou o volante de novo e saiu com a caminhonete. Pouco depois, capotou e morreu.