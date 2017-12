Parada21: 'Estadão' e Uber fazem ação para comemorar a 21ª Parada do Orgulho LGBT de SP

O 'Estado', em parceria com o Uber, vai comemorar a 21ª edição da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo com uma cobertura especial, envolvendo transmissões ao vivo, aquecimento do evento com convidados especiais, informativos e 'lives' no Facebook durante todo o domingo, 18. Já no Twitter, todos que tuítarem a hashtag #Parada21 no dia do evento vão receber do Estadão uma foto histórica de uma das 20 edições do evento.

O tema deste ano é 'Independente de nossas crenças, nenhuma religião é lei. Todas e todos por um estado laico'. As principais atrações da Parada são as cantoras Anitta, Daniela Mercury e Naiara Azevedo. O evento acontece das 12h às 18h, com saída de 19 trios elétricos da Avenida Paulista, em frente ao Masp, e término no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo.