Parada tem nome alterado para Eucaliptos

A Estação Ibirapuera da Linha 5-Lilás do Metrô, na zona sul de São Paulo, nem começou a ser construída e já teve o seu nome alterado. De acordo com o Metrô, a parada se chamará Eucaliptos, por causa do nome da avenida que fica bem ao lado da futura estação.

Ela será construída na frente do Shopping Ibirapuera, com acessos pelos dois lados da Avenida Ibirapuera. Um deles ficará no terreno da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), situado entre o centro comercial e a Rua Imarés.

O corpo principal da estação, no entanto, deverá ficar no quarteirão que começou a ser demolido na frente do centro de compras. Ali, anteriormente, funcionava uma fábrica de linhas.

Ligação. O secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, disse que uma ideia é fazer uma ligação da Estação Eucaliptos com o Shopping Ibirapuera.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Se o shopping nos procurar e quiser que a gente faça uma ligação que tenha uma entrada dentro do shopping, a gente faz. Em um casos como esse, se eles pagarem e custearem a obra, nós vamos servir melhor o cliente e o shopping vai se sair melhor", afirmou Fernandes.

Procurado na sexta-feira, o Shopping Ibirapuera não comentou se tem planos para uma futura ligação do centro de compras com a Linha 5-Lilás.

O urbanista José Eduardo de Assis Lefèvre, da Universidade de São Paulo (USP), disse que as obras da Linha 5-Lilás podem ainda ter o efeito de reativar o comércio na região da Avenida Santo Amaro, também na zona sul. Ele diz que um dos principais responsáveis pela deterioração da via foi o grande fluxo de ônibus que passou a existir ali.

"Implementar o metrô nesse eixo significará a redução dos ônibus, pelo menos em teoria", acredita Lefèvre. A primeira estação da expansão da Linha 5, a Adolfo Pinheiro, deverá ser aberta em 2013, antes das demais, pois as obras ali começaram mais cedo. / C.V.