Parada no bar é obrigatória para jogadores, árbitros e torcedores Alguns bares já se tornaram pontos de encontro do rúgbi. Recusar a "cervejada" é visto como desrespeito. "Depois do jogo, a gente esquece a rivalidade do campo e todo mundo é amigo. Isso traduz um pouco do espírito do esporte", explica o estudante de Engenharia Leandro Pão, de 22 anos. Praticante recente, conheceu a modalidade pela TV em 2007, já aprendeu a importância do que está além do jogo. "Cada um bebe o que quer, mas a parada é obrigatória."