Parada LGBT terá Anitta e Daniela Mercury

As cantoras Anitta, Daniela Mercury e Naiara Azevedo, do sucesso 50 Reais, serão as principais atrações da 21.ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. O evento será neste domingo, das 12 horas às 18 horas, com saída de 19 trios elétricos da Avenida Paulista, em frente ao Masp, e término no Vale do Anhangabaú, no centro. A Prefeitura anunciou as atrações nesta terça-feira, 13.

Segundo o prefeito João Doria (PSDB), o evento deve reunir cerca de 3 milhões de pessoas, “se o tempo estiver bom”. “A Parada é uma tradição da cidade. Ao lado da Fórmula 1, é o nosso maior evento de fluxo turístico, gerando renda, empregos e divulgação.”

Doria reiterou, ainda, que a Prefeitura pretende reduzir gradualmente o investimento público no evento, estimado em R$ 1,4 milhão, principalmente em infraestrutura. “Queremos manter o apoio, não há a menor hipótese de recuar, mas nós queremos incentivar a participação do setor privado. Já fizemos um esforço neste ano, mas o prazo ficou curto. Para o ano que vem, vamos ampliar.”

O tema do evento é “Independente de nossas crenças, nenhuma religião é lei. Todas e todos por um estado laico”. Segundo a presidente da Associação da Parada do Orgulho de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros de São Paulo, Claudia Regina Garcia, “o Estado precisa garantir que todo cidadão tenha respeito, independentemente da sua religião e do que as religiões acham”. A organização, afirma, já foi até processada por instituições religiosas.

“Espero que a gente chegue a uma realidade em que as Paradas sejam apenas de festividade, mas ainda temos muito a reivindicar”, diz ela. Além da Parada, a Associação promove a 17.ª Feira Cultural LGBT e o 1.ª edição dos Jogos da Diversidade.

SERVIÇO

DATA: DOMINGO, 18 DE JUNHO

HORÁRIO: ENTRE 12 HORAS E 18 HORAS

LOCAIS: AVENIDA PAULISTA, COM CONCENTRAÇÃO EM FRENTE AO MASP E TÉRMINO NO VALE DO ANHANGABAÚ