Parada Gay muda trânsito a partir de hoje na Paulista

Começam hoje os desvios de trânsito para os eventos da 18.ª Parada do Orgulho de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais de São Paulo, que deve levar amanhã mais de 2 milhões de pessoas à Avenida Paulista. Hoje trechos da via serão interditados por causa da XII Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais, das 12h30 às 21h.

Durante a manifestação de hoje, um grupo saíra do vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp) e outro partirá da Praça do Ciclista, perto da Rua da Consolação. O ponto de encontro será a Rua Augusta, de onde seguirão até o Largo do Arouche. Não haverá alterações nos itinerários dos ônibus porque os bloqueios são apenas temporários, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Cerca de 100 mil pessoas são esperadas para o evento de hoje.

Já amanhã 37 linhas de ônibus serão desviadas para a passagem da marcha e deslocamento do público entre 6 horas e 21h30, de acordo com a SPTrans. "A Parada nunca é exclusiva do público LGBTT", diz Fernando Quaresma, presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBTT de São Paulo. "A cada ano tem aumentado bastante o número de participantes", afirma. O tema da edição deste ano é a aprovação da lei de identidades de gênero.

Além da Avenida Paulista, palco principal da festa, serão bloqueados durante a manhã de domingo trechos da Avenida Ipiranga, para a montagem da estrutura dos shows, da Avenida Brigadeiro Luis Antônio e a Rua da Consolação para a passagem dos trios elétricos. A orientação é de que as pessoas usem transporte público para ir ao evento. Motoristas devem ter mais atenção ao circular, principalmente, entre bairros das zonas sul, oeste e o centro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também por causa da Parada, não estarão liberadas amanhã as ciclofaixas de lazer, que voltam ao funcionamento normal no domingo seguinte. As apresentações artísticas de encerramento estão previstas para começar no início da noite na Praça da República, no centro.

Segurança. Policiais militares acompanharão a Parada Gay a pé e de motocicleta e homens da Força Tática também participarão do esquema de segurança. De acordo com o comandante do 11.º Batalhão da Polícia Militar, Marcelo da Silva Pignatari, responsável pela região, o planejamento é acompanhar desde a concentração até horas depois do fim das atividades.

"O momento da dispersão é, historicamente, o que tem mais problemas", explica. "Vamos identificar a possibilidade de problemas, que partem de quem ingeriu bebida alcoólica em excesso ou tenta pequenos furtos, e também a aproximação de grupos radicais", diz Pignatari.