Parada Gay Fashion Week

Pegadinha à parte, se for mesmo ao evento para o qual todos os pré-candidatos à Presidência foram convidados, Serra deverá optar pelo seu traje casual preferido: calça de tergal, camisa Volta ao Mundo, sapato preto bem engraxado, enfim, a roupinha básica que ele costuma usar quando anda de bicicleta ou vai à praia.

A saia-justa do guarda-roupa inadequado à vida civil é comum a Dilma Rousseff que, sem o tailleur de campanha, não fica nada a desejar à falta de estilo a que Serra se expõe quando tira o paletó e a gravata. À paisana, eles desconstroem a arte de se arrumar. Dá para imaginar a Marina Silva de bermuda e cabelo solto? Pois é!

Com que roupa eles vão à Paulista no domingo? Eis o que resta aos respectivos marqueteiros decidirem, num ano em que a presença dos candidatos no evento é praticamente obrigatória: espera-se 3 milhões de eleitores no coro "vote contra a homofobia". Quem não for, já viu, né?

A besta vem aí!

Se o Kaká continuar jogando desse jeito, não demora nada a torcida vai pedir ao Dunga pra botar o Júlio Baptista. E, claro, o técnico não vai nos atender!

Descomprometimento

"Não me comprometa!"

DUNGA, AO RECUSAR CONVITE PARA VISITAR O PALÁCIO DE ROBERT MUGABE EM HARARE.

Camisinha no lanche

A TAM vai distribuir preservativos entre seus passageiros durante a

semana do Dia dos Namorados. Do jeito que os lanches de bordo andam encolhendo ultimamente, capaz de ter gente comendo sua camisinha durante o voo.

Golpe na ditadura

Robert Mugabe já mandou apurar por que a seleção do Zimbábue perdeu para a do Brasil. Disseram-lhe que, pela tabela da CBF, teria pago pela partida de ontem preço de

amistoso com vitória do time da casa.

À la Vanusa

A banda do Zimbábue executou o Hino Nacional de forma inapelável. Ao que tudo indica, fizeram a partitura da música por lá mesmo com base naquela interpretação da Vanusa capturada no YouTube.

Sem fundo

Vocês viram aquela gigantesca cratera circular que a tempestade Agatha abriu na Cidade da Guatemala? Buraco assim, francamente, não deixa de ser uma nova modalidade de fim do mundo.

Fofo Fashion

O estilista Lucas Nascimento inspirou sua nova coleção "no documentário Koyaanisqatsi, na desarmonia e na confusão pós-moderna para obter um conjunto neutro". Tomara que seja melhor desenhando, né?

Ora belas!

Chega de falar mal da bola! Semana que vem tem São Paulo Fashion Week, tempo de falar mal das belas.