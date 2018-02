Parada Gay de SP terá policiamento quase dobrado neste ano

SÃO PAULO - A 15ª Parada do Orgulho LGBT em São Paulo vai contar com 1.500 policiais militares para fazer a segurança do evento, anunciou nesta segunda-feira, 6, o Comando de Policiamento do Centro. A novidade deste ano será um show de encerramento com Wanessa Camargo.

Veja também:

Site oficial da parada é alvo de hackers

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O evento ocorre no próximo dia 26, a partir do meio-dia. A marcha sai da Avenida Paulista e termina na Praça da República. A última edição, que reuniu mais de 3 milhões de pessoas, teve 800 agentes no policiamento.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) também auxiliará na proteção dos participantes e fará a apreensão e monitoramento da venda de bebidas alcoólicas adulteradas, conhecidas como vinhos químicos. O efetivo da GCM não foi informado.

De acordo com a polícia, o crescimento no número de agentes, porém, não se deve a um aumento da violência. "É um evento tranquilo", diz o major Wagner do Comando. Segundo ele, no ano passado não foram registradas ocorrências.

Segundo a assessoria de comunicação da Associação da Parada do Orgulho GLBT (APOGLBT), haverá ainda 400 seguranças particulares, contratados pela Prefeitura.

Texto atualizado às 18h55.