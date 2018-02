Parada Gay altera o trânsito e fecha vias A 15.ª Parada do Orgulho LGBT vai bloquear hoje ruas e avenidas dos bairros da Bela Vista, Cerqueira César, Consolação e República a partir das 10 horas. A parada está prevista para começar ao meio-dia, na frente do Museu de Arte de São Paulo (Masp), e o desfile vai seguir pela Avenida Paulista e pela Rua da Consolação até a região central. O trânsito vai ser monitorado até as 3 horas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).