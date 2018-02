Para vizinhos, área não comporta mais polo de tráfego

Segundo ele, a polícia recentemente conseguiu resolver a questão da segurança, mas o trânsito ainda é problema. "No fim do dia, a Rua Armando Petrella para. Os veículos dos moradores dos prédios fazem fila para entrar na garagem. Não dá para ter mais um prédio."

Segundo Alvarenga, a associação já teve problemas com a JHSF na Chácara do Vidigal, terreno nos fundos do Clube Paineiras do Morumby, que pretendia levantar ali um prédio. A construtora se defende, dizendo que, assim que a Prefeitura sinalizou na época que era Z1, o empreendimento foi abortado. / V.F.