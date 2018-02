Para vips, encontro com ídolo já começou à tarde

Sir Paul tocou Penny Lane e Magical Mistery Tour (Beatles) e Bluebird (do Wings), entre outros sucessos de sua carreira. Em Porto Alegre, essa passagem de som durou uma hora e meia. Em São Paulo foi mais curta, porque o cantor inglês se atrasou para sair do Grand Hyatt Hotel e chegar ao Estádio do Morumbi.

Segundo quem estava dentro do estádio e teve o privilégio de assistir ao ensaio, Paul parecia um pouco tenso e desconfortável em função de seu atraso para começar a passagem de som e em decorrência do calor forte que fazia ontem na cidade. O ex-beatle vestia roupa preta.

Filão. O ingresso especial de US$ 1.400 foi vendido aos fãs diretamente no site oficial do ídolo. Pacotes como esse - com ingressos caros, mas regalias e conforto extra - viraram um filão do show bizz. E têm acontecido em turnês de vários artistas, em várias partes do mundo.

Um pouco depois das 17h30, foram abertos os portões do Morumbi para o público em geral. A esta altura, as filas em torno do estádio já estavam gigantescas, ocupando praticamente todas as ruas próximas. Os 128 mil ingressos vendidos para os dois shows esgotaram.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Às 19 horas, o DJ Maurício Valadares começou a tocar. O show de Paul não teve banda de abertura.