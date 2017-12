Para uma mesa mal-assombrada

O Halloween ou Dia das Bruxas, comemorado amanhã, começa a ganhar cada vez mais adeptos no Brasil. Em São Paulo, por exemplo, as vitrines de cupcakerias como a Wondercake exibem bolinhos enfeitados com morcegos e caveiras. Já nas das chocolaterias, há pirulitos em forma de espantalho. Até supermercados, como o Santa Luzia, oferecem algumas opções para a festa.

Mas dá para fazer muita coisa em casa. A chef Mariana Valentini, de 32 anos, apresentadora do Cozinha Caseira, na FOX, preparou especialmente para o Estado algumas delícias. São dicas fáceis e rápidas.

"Asse um bolo de chocolate e corte em retângulos. Enfeite com uma calda de chocolate e em cima coloque bolachas de maisena, como se fossem lápides", diz Mariana. "Se for um biscoito de chocolate dá até para cortar em forma de cruz."

Mariana também fez brigadeiros. No lugar do chocolate colocou, no entanto, cenoura ralada, para que ficassem alaranjados. Enrolou o doce em forma de bolas e depois com um palito desenhou sulcos iguais aos da abóbora. Para finalizar, enfeitou com cabinhos de hortelã. O resultado: miniabóboras.

Laranja e preto são as cores principais dos enfeites da mesa. Tudo pode ser adquirido em uma casa de festas mais próxima ou em um grande armarinho, como a Casa Fernando, na Rua 25 de Março. Lá é possível achar pratos descartáveis pretos, copos e toalha laranja, além de morcegos de plástico e bexigas roxas.

Para os adultos que curtem a data, a chef Mariana sugere uma jantar em que o prato principal seja um pappardelle negro com molho de camarão. "Pode-se comprar a massa pronta ou fazê-la em casa. Supermercados mais sofisticados vendem tinta de lula. Vem num sachê. Dai é só adicioná-la aos ovos da massa."