Para stylist, casacão não tem lugar na Bienal

Andando devagarzinho por causa da anatomia cheia de curvas do sapato, a frequentadora do SPFW vestia ainda um casacão muito grosso para a temperatura local, bolsão, óculos escuros grandes, echarpe e lenço na cabeça. O stylist não resistiu: "Gente, com esse frio, deveria ter um controlador de trajes lá na porta (do prédio da Bienal). Sapato errado? Só entra descalça. Excesso de roupa? Tira. Tirou e continua ruim? Volta pra casa."