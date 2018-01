Para STJ, quebrar vidro e levar o som não torna mais grave o furto A destruição do vidro de um automóvel para levar a parte da frente do som não torna mais grave o crime de furto. A decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é o primeiro precedente nesse sentido e pode alterar a jurisprudência da Corte. Os ministros levaram em conta o princípio da proporcionalidade da pena. Nessa visão, destruir o vidro para furtar um objeto é menos grave do que levar o veículo.