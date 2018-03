Para Sindicato dos Metroviários, falhas são comuns e falta pessoal O Sindicato dos Metroviários de São Paulo classificou o incidente de ontem na Linha 3-Vermelha como falha técnica normal, recorrente em todas as linhas. Segundo a entidade, os problemas em portas, que desencadearam os incidentes e paralisaram todo o ramal, são comuns e facilmente solucionáveis. Mas os sindicalistas reclamam que o aumento da demanda que levou o Metrô a bater novo recorde de público no dia 3, com 3,794 milhões de pessoas transportadas, não foi acompanhada pelo aumento de pessoal. Hoje a empresa tem cerca de 8,7 mil funcionários.