Para sediar Copa, Alckmin quer ''paz'' com governo do PT A liberação das obras em Viracopos indicou mais uma vez que a gestão do governador Geraldo Alckmin (PSDB) não vai criar embates com o governo federal do PT nas parcerias de projetos para a realização da Copa do Mundo de 2014. O então governador José Serra (PSDB) era um crítico da expansão do aeroporto em área de preservação ambiental. No fim de 2009, a Cetesb vetou o início das obras.