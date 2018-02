Para secretário, cidade respondeu positivamente

Ele atribuiu o resultado às ações antienchente anunciadas em janeiro. "Temos um procedimento operacional padrão que o prefeito determinou em janeiro. Em todos os pontos de alagamento, os serviços de limpeza pública entraram para as águas escoarem. Hoje (ontem), em todos os corredores o trânsito fluiu normalmente. Desde que o prefeito anunciou o plano, limpamos 90 mil bocas de lobo, 213 km de córregos, mais de 90 km de ramais e galerias, retiramos 1,4 mil tonelada de entulho e definimos operação em áreas prioritárias da cidade para retirar o lixo da varrição."

Macena reconheceu a necessidade de obras estruturais para resolver o problema. "O que fizemos foram medidas que poderiam ser adotadas nesses 45 dias e deram resultado."

Já o prefeito Fernando Haddad (PT) não falou com a imprensa. A Prefeitura diz não ter registrado transbordamento de rio ou córrego, o que foi visto pelo gabinete do prefeito como resultado das ações de limpeza. E disse estar cumprindo as 16 metas impostas por Haddad de combate às enchentes. / ARTUR RODRIGUES E BRUNO RIBEIRO