Para secretária, ainda não havia definição de data Responsável por coordenar a Ação Integrada Centro, a secretária de Estado de Justiça e da Defesa da Cidadania, Eloisa de Sousa Arruda, chegou na quarta-feira de viagem, um dia depois do começo da operação na cracolândia. Segundo ela, as conversas sobre uma ação no centro começaram em junho e envolveram áreas sociais e de segurança pública. Em novembro, o governador Geraldo Alckmin ligou para o prefeito Gilberto Kassab para que ele participasse.