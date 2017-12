Para Secovi, valores pedidos são abusivos

Para ele, o aumento justo em um contrato temporário - de 1 a 90 dias -, seria de 80% a 120% em relação ao custo de aluguel anual. "Um imóvel alugado por R$ 5 mil por mês durante um ano deve passar a ter, em um contrato temporário, um aluguel de R$ 9 mil a R$ 11 mil."

Segundo Gonçalves, nas imobiliárias os clientes estão preferindo fazer contratos temporários para a Copa e só depois do evento fazer contratos anuais. "A procura não será tão alta quanto as pessoas estão esperando. Nenhum turista vai ficar 30 dias corridos na cidade."

Para ele, quem pretende alugar uma casa na zona leste, perto da Arena Corinthians, enfrentará concorrência de imóveis centrais, com mais opções culturais. "Quem pedir um preço fora da realidade não vai alugar. E é preciso bom senso para o País não passar um vexame."

O fenômeno de alta dos preços na Copa é esperado, diz Walter Alves de Oliveira, vice-presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Creci-SP). "É natural que isso ocorra nos eventos de grande porte." Ele cita o exemplo de Barretos (SP), com a Festa do Peão Boiadeiro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para se resguardar juridicamente, Oliveira orienta a procurar um advogado ou uma imobiliária, que farão contrato temporário de locação, com auto de vistoria e documento que comprove a situação do imóvel, para que haja indenização em caso de quebras. / B.F.S.