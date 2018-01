Para quem fica, parques, shows e exposições

Para quem for ficar na capital durante o feriado, o tempo favorece programas ao ar livre, como idas aos parque municipais e pedaladas nas ciclofaixas, que funcionarão das 7h às 16h. O dia deve ser ensolarado com mínima de 13°C e máxima de 30°C.

Muitos museus também estarão de portas abertas. O Museu da Língua Portuguesa apresenta a exposição CAZUZA mostra sua cara, sobre a vida e a obra do compositor e cantor. Outra exposição em destaque é em homenagem ao diretor Stanley Kubrick, em cartaz no Museu da Imagem e do Som (MIS), que conta com mais de 500 objetos, entre fotos e documentos, relacionados aos filmes produzidos e dirigidos por ele.

No Memorial da América Latina, de 15 a 17 de novembro, acontece a Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra, com mais de 70 atrações culturais gratuitas como mostras de filmes, shows e debates.

Para quem gosta de moda, a Biblioteca de São Paulo participa da Mostra de Cinema de Moda com duas apresentações de filmes: Entre a Loura e a Morena e o documentário Sneakers - Entrando de Sola na Cultura Urbana",

Por fim, no domingo, o rapper Gabriel o Pensador fará uma apresentação gratuita no Parque da Juventude às 14h, pelo programa Cultura Livre SP.

O que abre e o que fecha:

Abre. Parques, mercados públicos (exceto os da Lapa, Pinheiros e São Miguel), hospitais, AMAs, Fundação Pró-Sangue, CEUS (somente para atividades esportivas e de lazer)

Fecha. Repartições públicas (Poupatempo, Procon, Detran), bancos (contas de consumo e carnês poderão ser pagos na segunda sem atrasos)