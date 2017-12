Para que lado vai São Paulo nos próximos 40 anos?

Para este aniversário de 460 anos de São Paulo, o Estado ouviu, nas últimas semanas, 16 especialistas das mais diversas áreas e com eles buscou entender as principais transformações pelas quais a cidade deve passar nas próximas décadas - afinal, faltam apenas 40 anos para a metrópole comemorar cinco séculos.

O cenário esboçado é otimista. Uma São Paulo mais verde, com melhores serviços, com mais qualidade de vida, enfim, com mais felicidade. Não podia ser diferente: quando imaginamos a cidade do futuro, acabamos desenhando justamente aquela que queremos.

Também pedimos para os leitores contarem o que amam hoje em São Paulo, o que deve ser preservado e não pode acabar. As respostas foram as mais variadas, todas sentimentais. São Paulo trouxe o amor, o trabalho, amigos, vida nova e, principalmente, esperança.

O Parque do Ibirapuera, a Avenida Paulista e o centro velho apareceram em várias histórias, atuais ou lembranças de infância. Mas houve também quem tenha falado de uma árvore específica ou de um prédio favorito. Esse mosaico virou um "mapa afetivo" das 460 coisas que amamos em São Paulo, um guia imperdível para conhecer melhor a nossa cidade.

Este é o nosso "parabéns" para São Paulo. Festivo, é claro. Mas também reflexivo. Estamos certos de que, para termos um lugar melhor para se viver, é preciso que autoridades, cidadãos, políticos e sociedade civil ponham mãos à obra. Só teremos a cidade com que sonhamos se começarmos a mudá-la desde já. Rumo aos 500 anos.

