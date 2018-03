Para Promotoria, filha mandou matar ministro O Ministério Público do Distrito Federal denunciou ontem a arquiteta Adriana Villela como mandante do assassinato de seus pais - o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) José Guilherme Villela e Maria Carvalho Villela - e da empregada da família, Francisca Nascimento da Silva. Os três foram mortos com 73 facadas em 28 de agosto do ano passado, no apartamento onde moravam, em uma quadra nobre de Brasília.