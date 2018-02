Para príncipe, estudo desmente versão de 'historiadores malévolos'

SÃO PAULO - "O estudo descarta hipóteses levantadas por historiadores malévolos." A frase, do príncipe Bertrand Maria José Pio Januário Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans e Bragança e Wittelsbach, tetraneto de Dom Pedro I, mostra como a pesquisa repercutiu entre os descendentes da família imperial, talvez preocupados em "limpar a barra da boataria" que cerca principalmente Dom Pedro I - que carrega a fama de mulherengo.

"Só podemos elogiar a iniciativa da pesquisa", afirmou Dom Bertrand. "Os resultados são muito interessantes porque confirmam aspectos históricos e desmentem outros." As costelas quebradas de Dom Pedro, por exemplo, vistas por historiadores como decorrentes de ao menos duas quedas de cavalo, são avaliadas por Bertrand como resultado de uma vida de bravura.

O fato de a ossada de Dona Leopoldina não aparentar ter fratura também é visto com entusiasmo. "Ao contrário do que informam os historiadores malévolos, ela não morreu porque recebeu um pontapé do marido. A pesquisa prova que o aborto que sofreu foi espontâneo e a morte dela não foi decorrente de nenhuma violência." Os médicos envolvidos na pesquisa são unânimes em dizer, entretanto, que é impossível descartar completamente a ocorrência de algum tipo de violência apenas analisando a ossada. Outro ponto enfatizado por Dom Bertrand foi que os exames não mostraram influência da sífilis na deterioração dos ossos do imperador. Mas exames sobre a doença serão ainda aprofundados.

A pesquisa teve o aval da família imperial, que autorizou as exumações. Dom Bertrand acompanhou a abertura dos caixões de Dom Pedro I e de Dona Amélia e o fechamento do de Dona Leopoldina. Ele disse que a família não possuía nenhum inventário dos itens enterrados. Os brincos de Dona Leopoldina, com gema sintética, são coerentes com a aversão da imperatriz por ostentação, segundo Dom Bertrand.