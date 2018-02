Para polícia, mãe tentou envenenar filha

Thais alegou que a criança chorava muito. De acordo com a delegada, a versão de que a mulher confundiu o frasco do veneno com outro de remédio não se sustenta porque os recipientes são muito diferentes.

A delegada não aceitou a tese da defesa de que a acusada estaria sofrendo de depressão pós-parto, pois no inquérito ficou demonstrado que ela levava uma vida social normal e só apresentava algum tipo de problema no relacionamento com a criança.

O inquérito será examinado pela Promotoria Criminal do Ministério Público que vai decidir se confirma a denúncia de tentativa de homicídio. Nesse caso, caberá ainda ao juiz determinar se a acusada será levada a julgamento pelo tribunal do júri.

O crime aconteceu no dia 21 de fevereiro, quando o pai da criança percebeu um cheiro estranho na mamadeira preparada pela mãe. A mulher confessou que havia colocado pesticida no leite. O bebê sobreviveu e está sob os cuidados dos avós.