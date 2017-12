Para polícia, crimes são pontuais, mas preocupam O delegado titular do Guarujá, Cláudio Rossi, disse ter prendido na quinta-feira dois homens acusados de assaltar uma residência na Praia da Enseada, um deles menor de idade. O crime ocorreu no feriado de Nossa Senhora Aparecida. Ambos foram reconhecidos pelas vítimas. Segundo Rossi, o bairro Jardim Virgínia, localizado na mesma praia, é o mais visado por ladrões, junto com as mansões da Praia de Pernambuco.