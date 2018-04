Para pesquisador, transferência é a única solução Em relatório feito após a enchente de 2008 a pedido do Ministério Público do Estado, o pesquisador Arthur Soffiati, do Núcleo de Estudos Socioambientais da Universidade Federal Fluminense (UFF), recomendou a transferência de Cardoso Moreira e do distrito de Três Vendas, em Campos, para pontos altos próximos dos atuais. Nada foi feito. Agora, ele foi chamado pelo Ministério Público Federal para apresentar outro relatório - e vai fazer a mesma recomendação. "Uma possibilidade é cercar Cardoso Moreira com um dique, mas solução é a transferência."