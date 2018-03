Para personalizar, almofadas divertidas

Almofadas divertidas, cheias de bossa, viraram hit entre os jovens e ganharam mais destaque na decoração da casa. Com formas e modelos variados, podem levar estampas agressivas do rock ou exibir ídolos de Hollywood. Às vezes, são simplesmente lúdicas, como uma almofada com o formato de uma bolacha recheada com a frase "A última do pacote".

O fato é que esse acessório virou um jeito bem acessível - há modelos a partir de R$ 50 - de dar personalidade ao ambiente. E daí vem seu sucesso. Entre os 300 itens da loja virtual Apaixonados, a almofada Menina Ciumenta (R$ 49), com o desenho de uma garota com luvas de boxe, é o mais vendido. "Mas não é só uma questão de preço. O sucesso da peça tem a ver com a criatividade", diz Allan Nicolletti, de 26 anos, dono da loja.

Massageadora. Para quebrar a monotonia da decoração, a economista Maria Eugenia Buosi, de 28 anos, virou quase uma colecionadora de almofadas descoladas. Entre os modelos que tem em casa, destaca-se uma com dois bracinhos que vibram e massageiam o pescoço (R$ 99,90), da Imaginarium. "Além de ser fofa, relaxa", diz Maria Eugênia. Da mesma loja, ela tem uma no formato de fita cassete (R$ 79,90).

"Também costumo comprar almofadas para dar de presente. É prático e difícil de a pessoa não gostar. Até minha mãe já ganhou uma", diz a economista.

Há muitas lojas de design que apostam nesse tipo de mercadoria. Até endereços mais clássicos, como a Cecilia Dale, tem modelos bacanas a oferecer. Mas é na internet que o consumidor acha uma maior variedade de ofertas.

É o caso da Pop Camaleão, especializada em presentes criativos. O site vende uma almofada inspirada no filme Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. O acessório traz um gângster estilizado (R$ 52), personagem de Samuel L. Jackson.

ONDE:

DALI CASA: WWW.DALICASA.COM.BR; IMAGINARIUM: AVENIDA REBOUÇAS, 3.970 (SHOPPING ELDORADO); TEL.: (11) 3034-1051 OU WWW.IMAGINARIUM.COM.BR;

POP CAMALEÃO: WWW.POPCAMALEAO.COM.BR;

APAIXONADOS: WWW.APAIXONADOS.COM.BR;

SERGIO K: RUA OSCAR FREIRE, 1.143;

CECILIA DALE: WWW.CECILIADALE.COM.BR