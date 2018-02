Para pagarem promessas, peregrinos viajam com cruzes de 100kg

ITU - Desde a manhã de sexta-feira, 11, o pintor de paredes Odair Paulino, de 54 anos, arrasta uma cruz de madeira com 15 metros de comprimento e cerca de 100 quilos pelas estradas que levam a Pirapora do Bom Jesus, na Região Metropolitana de São Paulo. Ele chegará ao destino na quinta-feira, 17, depois de percorrer 110 km desde a cidade de Tietê para juntar sua cruz às de milhares de outros pagadores de promessa que se dirigem ao Santuário do Bom Jesus, cumprindo uma tradição da Semana Santa.

São esperados 50 mil romeiros na cidade de 15.997 habitantes. Paulino caminha na companhia de outros 11 peregrinos que se revezam para levar três grandes cruzes. Conforme a tradição, é permitido instalar rodinhas na base da cruz para evitar o contato com o solo. O caminhoneiro Alex Aparecido de Moraes, de 24 anos, saiu de Conchas e, ao chegar a Pirapora, terá percorrido 140 km em uma semana para levar a cruz de 12 metros. Dezenas de pessoas gravaram seus nomes na madeira. "Levo também as intenções de amigos e parentes que não puderam vir", diz. O pedreiro Robson Douglas dos Santos, de 39 anos, caminha com a filha Stefan, de 19. "Alcancei uma graça e vou agradecer", disse.

Os romeiros se organizam em grupos, sempre acompanhados por um veículo de apoio no qual são levadas as barracas, roupas, utensílios de cozinha, água e alimentação. Ao longo do percurso, que inclui a rodovia SP-312, conhecida como "Estrada dos Romeiros", recebem ajuda de moradores e têm locais certos para improvisar o acampamento. Cidades como Itupeva criaram associações de romeiros. Em São Roque, a romaria é realizada há 61 anos de forma ininterrupta. A tradição tem quase três séculos e começou após ter sido encontrada, em 1725, uma imagem do Senhor Bom Jesus nas águas do Rio Tietê. Por ser de madeira e ter escapado de um incêndio, a imagem passou a ser considerada milagrosa.

Turismo. De acordo com o Ministério do Turismo, Pirapora do Bom Jesus é o segundo principal destino de peregrinos no Estado de São Paulo, atrás apenas de Aparecida, no Vale do Paraíba. Na Semana Santa, as celebrações de Ouro Preto e Diamantina, em Minas Gerais, também atraem milhares de turistas. Na cidade de Goiás (GO), é conhecida a tradicional Procissão do Fogaréu à meia-noite da quinta-feira. No Nordeste, o destaque é a celebração da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, distrito de Fazenda Nova (PE). O turismo religioso movimenta 15 milhões de brasileiros por ano, segundo o Ministério.