Para o mercado, 'estrago é profundo' Assim como a pirataria na música e no cinema, as falsificações lançam um clima de insegurança no mercado de arte. Para o consultor da área João Carlos Lopes dos Santos, o crime enfraquece o futuro universo de colecionadores do artista. "Você busca na internet e a primeira coisa que vem é a notícia da falsificação. Por maior que seja o interesse na obra, ninguém fica tranquilo."