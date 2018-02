Para o desfile de hoje, ingressos só a partir de R$ 1.100

Quem quiser assistir ao segundo dia de desfiles no sambódromo do Anhembi, na zona norte, vai ter de desembolsar pelo menos R$ 1.100. Só existem disponíveis ingressos para mesas de pista nos setores B, D e H - cada mesa tem quatro cadeiras, com valor que varia de R$ 1.100 a R$ 2.400, dependendo da localização. Os bilhetes para arquibancada e cadeira de pista estão esgotados.

A expectativa é de que os desfiles da Gaviões da Fiel e da atual campeã, Mocidade Alegre, atraiam mais público que na primeira noite. A notícia ruim é de que a chuva deve voltar a atrapalhar quem for ao Anhembi, segundo previsão da Climatempo.

Custo. A Prefeitura de São Paulo desembolsou neste ano a verba recorde de R$ 33,9 milhões para o patrocínio da organização do carnaval paulistano. A capital ficou atrás só do Rio de Janeiro, que recebeu do governo municipal R$ 35,2 milhões. Os investimentos no carnaval paulistano cresceram 69% nos últimos quatro anos - em 2009, a verba foi de R$ 19,9 milhões. Em relação ao ano passado, a elevação da verba chega a 6% em comparação com o custo dos desfiles deste ano.