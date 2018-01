Para MP, vigia pode ter matado advogada

O vigia Evandro Bezerra da Silva conversou por telefone com o PM reformado Mizael Bispo de Souza na tarde de 23 de maio, dia do desaparecimento de Mércia Mikie Nakashima. Além disso, o vigia, que está foragido, esteve na região do crime naquele domingo, conforme indica o celular dele. Para o Ministério Público, Silva pode ter assassinado a advogada a mando do PM, ex-namorado da vítima. Silva abandonou o trabalho num posto de gasolina em Guarulhos após a morte de Mércia. Desde então, vem sendo procurado pela polícia.