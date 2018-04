Para motociclistas, escola a partir de setembro A Prefeitura pretende inaugurar em setembro, no Carrão, zona leste, o Centro de Referência de Educação e Aperfeiçoamento de Motociclistas, a "escola de motoqueiros". Lá, serão ministrados, diz a CET, "cursos teóricos e práticos, palestras, exposições, seminários técnicos e outros programas destinados ao aprimoramento da condução do veículo e ao desenvolvimento de comportamentos seguros no trânsito". O órgão informou, ainda, que o centro foi pensado para os "motociclistas em geral, para o segmento técnico e para pessoas interessadas no tema, em especial famílias de jovens que adquirem motocicletas". As obras estão orçadas em R$ 520 milhões e serão feitas por meio de uma parceria. Pelo menos três empresas responderam ao edital da Prefeitura.