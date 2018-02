Para Metrô, falhas seguidas foram 'coincidência' O gerente de Operações do Metrô, Wilmar Fratini, disse que as falhas de ontem foram potencializadas pelo fato de as estações estarem superlotadas nos horários de pico. "Existe uma dificuldade maior de esvaziar um trem com problema em uma estação que também está superlotada." Para o Metrô, as falhas de ontem foram uma coincidência, uma vez que, "estatisticamente, o número de ocorrências assim é de uma por semana".