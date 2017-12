Para meteorologistas, chuvas devem voltar ao normal em novembro

SÃO PAULO - Após um mês de outubro com registro de chuvas muito abaixo do normal em São Paulo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) acreditam que as chuvas voltem a níveis normais no próximo mês. A estiagem deste outubro aconteceu por causa de uma massa de ar seco que ficou 19 dias sobre São Paulo, bloqueando a entrada de umidade.

"O que podemos dizer é que o padrão da atmosfera mudou e espera-se que se tenha um ciclo normal (de chuva) a partir de novembro. O que houve foi um começo tardio desse ciclo, mas não há como dizer se haverá uma anomalia no próximo mês," avalia o técnico em Meteorologia Reginaldo Irineu, do Inpe. Para ele, a partir de agora "a atmosfera já tem um aspecto maior de verão, com essa característica de pancadas de chuva forte."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até esta quinta-feira, 23, a precipitação em outubro foi de 8,9 mm. De acordo com o CGE, o menor nível já registrado para este mês desde a primeira medição em 1995 foi de 40,6 mm, em 2006. O CGE diz que a expectativa oficial para este novembro é de que chova dentro da média. Na sexta, acontece uma reunião do Inpe em São José dos Campos para definir a previsão oficial do instituto para novembro.

Previsão. As temperaturas voltam a subir entre sexta-feira e domingo trazendo possibilidade de chuva com o fim da frente fria que passou por São Paulo durante esta semana. Na capital, entretanto, chegam apenas pancadas no fim da tarde e à noite, concentradas principalmente no sábado. Chuvas mais fortes devem se concentrar na região de São José do Rio Preto e sul de Minas Gerais.

A chance de chuva no sábado e no domingo é de 80% e na sexta-feira, de apenas de 30%, de acordo com o Inpe. O tempo abre novamente na segunda. No começo da semana não deve haver chuva em níveis significativos. De acordo com o CGE, a chuva só deve voltar com mais intensidade nos primeiros dias de novembro.