Para maioria dos lojistas, movimento de clientes não caiu Entre dez lojistas do Shopping Center Norte ouvidos pelo Estado ontem, dois consideraram que o movimento caiu após a Cetesb divulgar na sexta-feira que o local corre o risco de explodir pela concentração de metano. "Percebi que no domingo, especialmente, o número de pessoas nos corredores e nas lojas foi um pouco menor do que o dos dias comuns. É um reflexo claro", afirmou o gerente da World Tennis, Johnny Cássio.