Para magistrado, perícia vai mostrar se houve exagero Segundo o desembargador Rui Stoco, o excesso doloso é quando alguém reage além do necessário para repelir uma agressão iminente. "Quando alguém agride você com chutes e pontapés, você diz 'para, senão eu atiro'. Se ele levantar as mãos, parar a agressão e mesmo assim você atirar, então se caracteriza o excesso doloso."