Para mãe, motoboy foi morto porque era negro A família do motoboy Eduardo Luís Pinheiro dos Santos afirmou que o racismo motivou o crime. "Ele foi vítima de uma crueldade. Não tinha defeitos. Será que o defeito era ser negro?", questionou a mãe, a pedagoga e servidora Elza Pinheiro dos Santos, de 62 anos. Aos prantos e com uma foto do filho, Elza disse que mora há 36 anos na Casa Verde, onde o filho foi abordado pelos PMs.