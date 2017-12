Para mãe de jovem morto, 'tribunais acolhem assassinos' Christiane Yared, mãe de Gilmar Rafael Yared - morto em um acidente de trânsito em maio de 2009, em Curitiba, provocado pelo então deputado estadual do Paraná Fernando Ribas Carli Filho -, disse ontem ter recebido com "muita preocupação" a decisão do Superior Tribunal de Justiça que na prática pode tornar ineficaz o teste do bafômetro. O ex-deputado não permitiu que fosse feito exame de dosagem alcoólica. As provas da defesa baseiam-se em depoimentos.