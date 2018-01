Para Lula, investigação não afeta aliança com Kassab

Nos bastidores, tanto o ex-presidente quanto aliados da presidente Dilma têm visto com preocupação as crescentes críticas do prefeito petista - ele já chegou a chamar a gestão anterior de "um descalabro" e integrantes do atual governo fazem sempre questão de dizer que a fraude se refere à administração de Kassab.

Já Lula chegou até a articular uma aliança direta com o ex-prefeito, em uma chapa ao governo do Estado para 2014 que o teria como vice e seria encabeçada pelo atual ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Apesar de rebater as críticas de Haddad, Kassab vem reforçando seu apoio à presidente. "O fato de o Kassab declarar apoio à Dilma Rousseff só mostra que ele está cumprindo aquilo que acordou com ela há vários meses. Demonstra, assim, que o problema de São Paulo vai ser resolvido em São Paulo e o problema nacional vai ser resolvido com a conversa com a presidente", afirmou Lula.

No domingo, em São Bernardo do Campo (SP), o ex-presidente já havia dito que "o cargo exige" que Haddad leve adiante as investigações de corrupção. "Está fazendo as coisas que um prefeito deve fazer. Ele abriu uma investigação e está apurando, mas esse é um processo que ainda está no começo", afirmou, na sede do Diretório Municipal do PT. E reiterou sua confiança na administração petista. "Essa investigação cabe ao Ministério Público, à Polícia Federal e à Polícia Civil, e o Haddad vai ter de continuar administrando São Paulo."