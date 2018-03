PARA LEMBRAR: salas de lata na rede pública Medida inicialmente emergencial para colocar os alunos na rede de ensino, as escolas de lata, feitas em contêineres de metal ou aço galvanizado, com cobertura de telhas, surgiram na gestão Celso Pitta (1997-2000). As mais de 50 unidades que seriam provisórias acabaram se tornando permanentes e viraram, ao longo de alguns anos, tema de debates entre as gestões de Marta Suplicy (2001-2004) e José Serra-Gilberto Kassab (2005-2012). A petista acabou com dez unidades e Kassab, com 44.