PARA LEMBRAR: programa foi criado em 2011 O PAC da Mobilidade Urbana foi criado pelo então recém-instalado governo Dilma, em fevereiro de 2011 - era uma "perna" do PAC original, de 2007. Tendo no horizonte o péssimo estado de rodovias e do transporte de massa, além de grandes eventos esportivos - as Copas e a Olimpíada -, anunciou-se um pacote de R$ 32 bilhões para 24 cidades nas quais viviam 39 milhões de brasileiros. O objetivo era fazer 600 km de corredores exclusivos para ônibus, 380 terminais e estações, 200 km de linhas de metrô e mais de mil novos Veículos Leves sobre Trilhos (VLT).