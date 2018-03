PARA LEMBRAR: Paulista terá menos linhas A faixa na Paulista começa antes do fim do ano e deverá incluir o corte pela metade das 36 linhas de ônibus que circulam atualmente pela via. A medida deve ser adotada com a nova licitação municipal de coletivos. Após os protestos do Passe Livre, o prazo da consulta pública foi adiado por 15 dias pela Secretaria de Transportes e pela Comissão Especial de Licitações. O novo processo ainda abre possibilidade para a introdução de elementos tecnológicos, como computadores de bordo.