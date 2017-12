PARA LEMBRAR: Kassab sugeriu mudar regras No último ano da gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD), a Secretaria Municipal de Educação também anunciou que planejava alterar as regras usadas para formar a fila da educação infantil, para privilegiar os mais pobres no atendimento. Na época, a secretaria informara que a nova fórmula seria discutida com representantes do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública.