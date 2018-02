Para lembrar: Justiça liberou contratação Na semana passada, depois de dois dias de impasse, a Justiça do Rio negou pedido do Ministério Público do Estado e garantiu a contratação, pela prefeitura, do serviço de atendimento médico da Jornada, ao custo de R$ 7,8 milhões. A prefeitura e a Arquidiocese argumentaram que se trata de um evento público, embora organizado por instituições privadas.