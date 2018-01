Para lembrar...

De acordo com denúncia do MP, complementada em maio do ano passado, os pilotos do Legacy não ligaram o sistema em nenhum momento do voo.

Para a Agência Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos, 16 fatores contribuíram para o acidente. A inoperância do TCAS foi apontada como resultado do desligamento involuntário do transponder do Legacy - equipamento que emite um sinal captado pelo radar de controle de tráfego aéreo.

Segundo informações prestadas pela FAB, não foram encontrados erros de projeto ou de integração nos equipamentos de comunicação, transponder e TCAS do Legacy.