Para lembrar: Ceará foi pioneiro O governo do Ceará foi o primeiro a estipular uma meta de alfabetização aos 7 anos, com o Programa Alfabetização na Idade Certa, criado em 2007. O programa, que conseguiu promover um salto do Estado no Índice do Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), inspirou o pacto federal, lançado pelo Ministério da Educação no ano passado. Lá, a alfabetização plena deve acontecer até os 7 anos, mas aos 6 anos, no fim do 1.º ano do fundamental, a criança já deve saber ler.