PARA LEMBRAR: Até biblioteca causou disputa No Direito, Rodas ainda se envolveu em uma disputa com alunos por causa da biblioteca jurídica. O edifício de 13 andares da Senador Feijó foi a polêmica seguinte, em 2010, quando parte dos livros da biblioteca da faculdade foi transferida para lá. Na época, estudantes reclamaram que o imóvel era precário, sem estrutura para abrigar o acervo. O caso foi parar na Justiça e piorou a relação, já turbulenta. A transferência foi um dos últimos atos de Rodas no Largo de São Francisco.