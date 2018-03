PARA LEMBRAR: 1º protesto foi em 2006 Não é a primeira vez que o Movimento Passe Livre entra em confronto com a Polícia Militar. No primeiro grande protesto do grupo em São Paulo, em 2006, os estudantes jogaram cavaletes na Tropa de Choque no Parque D. Pedro II. Formado na maioria por universitários, o grupo teve vários embates com o ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD). Em 2010, quando quatro manifestantes foram detidos, cantavam o funk: "Dança Kassab, dança até o chão. Aqui é o povo unido contra o aumento do busão". Em 2011, foram vários protestos do grupo contra o aumento de R$ 2,70 para R$ 3. Houve confronto e 26 foram detidos.