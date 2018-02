Para Kassab, parecer dá respaldo legal para ações O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (sem partido), confirmou ontem que o projeto em estudo pelas secretarias municipais pretende ampliar as internações involuntárias (com laudo médico) e compulsórias (com autorização da Justiça) de dependentes químicos na cidade. Mas, segundo ele, elas já são realizadas. "Agora estamos amparados pela manifestação da Procuradoria, dizendo que é possível, sim, a Prefeitura desenvolver tal projeto na escala que queremos."